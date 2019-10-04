Российский адвокат будет защищать Петра Порошенко

Российский адвокат Илья Новиков будет защищать бывшего президента Украины, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко в ряде открытых против него уголовных дел.



В пресс-службе партии Порошенко заявили, что такое решение приняли после того, как стало известно о намерении Государственного бюро расследований обратиться за правовой помощью к Москве по делу о нарушении украинскими военными российской границы в Керченском проливе в ноябре прошлого года.



Отмечается, что это производство начали по заявлению экс-заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова. «В этой ситуации привлечение российского адвоката абсолютно целесообразно», - заявили в партии бывшего президента.



У Новикова есть разрешение на адвокатскую практику на Украине, также он был одним из защитников украинских моряков, задержанных в российских территориальных водах, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко в очередной раз не явился на допрос в Государственном бюро расследований.