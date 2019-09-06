Петр Порошенко опять прогуливает допрос

Экс-президент Украины Петр Порошенко в очередной раз не явился на допрос в Государственном бюро расследований.

На повестке должно было проходить дело о возможном вмешательстве в деятельность судей Окружного административного суда Киева.

Об этом сообщил глава ГБР Роман Труба.

Он считает, что игнорирование повесток на допрос без существенных на то оснований - не самый лучший способ для защиты своей позиции. Тем более если Порошенко, по его словам, «нечего скрывать».

Порошенко уже не первый раз игнорирует повестки следователей с приглашением на допрос. Последний раз экс-президент должен был прийти в ГБР 3 сентября. Вместо него пришел его адвокат и объяснил отсутствие своего подзащитного тем, что Порошенко теперь является народным депутатом Украины и работает в сессионном зале, пишет Лента. ру.

Ранее сообщалось, что экс-президент Украины Петр Порошенко вместе со своей семьей улетел отдыхать в Норвегию. Очевидцы видели его в аэропорту.

Город Олесунн, куда отправился Порошенко, славится своим рыболовецким туризмом. На этом же борту экс-лидер Украины в 2016 году улетел на отдых в Малагу,