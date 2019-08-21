Порошенко улетел из Украины порыбачить

Экс-президент Украины Петр Порошенко вместе со своей семьей улетел отдыхать в Норвегию. Очевидцы видели его в аэропорту.

Город Олесунн, куда отправился Порошенко, славится своим рыболовецким туризмом. На этом же борту экс-лидер Украины в 2016 году улетел на отдых в Малагу, сообщают РИА Новости.

На Петра Порошенко ранее завели уголовное дело. Поводом послужило незаконное пересечение границы по поддельным документам. По информации Госбюро расследований, бывший президент полетел отдыхать в 2018 году на Мальдивы с чужими документами.