Туристам России предложат альтернативу отдыху в Турции

Отели острова Хайнань, ведущей курортной зоны Китая, намерены в 2020 году начать расширение системы «всё включено». Таким образом они хотят увеличить турпоток из России.

Число российских туристов составляет очень большую долю (30%) от общего потока иностранцев на остров Хайнань. Ежегодно курорт посещают 200 тыс. россиян. Таким образом, Россия занимает первое место среди международных рынков. При этом в следующем году Китай планирует увеличить эти показатели в два раза. Для этого в гостиницах острова планируют развивать систему All inclusive, пишет «РИА Новости».

Сначала all inclusive внедрят только в четырех- и пятизвездочных отелях. При этом заметного увеличения стоимости пребывания в отелях из-за введения «все включено» не ожидается.

Ранее российским туристам предложили альтернативу отдыху в переполненной Турции. Чем заменить популярный курорт, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Он посоветовал вместо Турции отправиться на Кипр, который сопоставим «по погоде, инфраструктуре и цене». Можно выбрать Балканские страны – Черногорию, Хорватию.