Российским пенсионерам хотят давать 13-ю пенсию к Новому году

В Госдуме предложили ввести «новогодний капитал» для одиноких пенсионеров. В случае его принятия предписаний о том, куда должны быть потрачены деньги, не предполагается.

Инициатива принадлежит заместителю председателя комитета Госдумы по образованию и науке, депутату от ЛДПР Борису Чернышову. Он предлагает ввести «новогодний капитал», на деньги которого пенсионеры могут купить все необходимое для праздника.

Размер выплат не называется. Чернышов предлагает привязать его к средней пенсии в регионе, передает RT.

Ранее Пенсионный фонд заявил о возможности получать пенсию почти в 52 тыс. рублей, если работать до 75 лет. Это возможно за счет увеличения коэффициентов для страховой пенсии и размера фиксированной суммы.

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