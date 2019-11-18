На российских заправках недоливают в три раза больше нормы

Фактический недолив топлива на российских АЗС превышает норму в два-три раза.

Как показали проверки в Центральном федеральном округе, при измерении налива 10 л образцовым мерником при норме не более 25 мл фактически недолив составлял от 50 до 90 мл. При измерении налива 50 л при норме не более 125 мл фактически недолив составлял от 200 до 300 мл.

Как говорят в Минпромторг, проблема недолива носит системный характер. Согласно общественному контролю, недоливают топливо две трети АЗС.

В министерстве отмечают, что введение оборотных штрафов за недолив топлива позволит избежать мошенничества по донастройке оборудования на автозаправках, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Кодексе об административных правонарушениях в 2021 году могут появиться штрафы за недолив топлива. При этом злостных нарушителей будут наказывать на миллионы рублей.

Согласно законопроекту, штраф составит 1% от выручки АЗС за год, но не менее 500 тысяч рублей. В случае рецидива сумма штрафа вырастет до 3% от годовой выручки, но не менее 2 млн рублей, пишут «Известия».

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