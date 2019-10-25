Российских военных защитят от переработок

Теперь за распорядком дня российских военных будет введён контроль. Офицеров и солдат-контрактников таким образом защитят от переработок.

Если же командиры будут злоупотреблять своим положением и допоздна задерживать подчинённых на службе, их привлекут к отвественности. Причем закончиться все может увольнением.

Как оказалось, военные действительно перерабатывают. Проверки показали, что они порой достигают четырёх– семи часов в день, пишут «Известия». Однако такое положение дел не только в российской армии. В стане врачей, спасателей и пожарных такое случается нередко.

В последние годы многие отмечают потенциал российской армии. В Польше ранее оценили учения, которые проводили российские военные в 2019 году, и реформу армии нашей страны в целом.