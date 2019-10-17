Польша отметила увеличение потенциала российской армии

Россия за последние годы существенно нарастила военный потенциал. В Польше оценили учения, которые проводили российские военные в 2019 году, и реформу армии нашей страны в целом.

Аналитики Польского института международных отношений при правительстве страны считают, что маневры «Центр-2019» и «Щит Союза» продемонстрировали готовность российских военных к переброске в любую точку страны, а армия оснащена необходимым для этого объемом вооружений.

Также польские эксперты считают, что Россия может вести военные операции как минимум в двух стратегических направлениях и готова к полномасштабному вооруженному конфликту без использования ядерного оружия.

При этом министр обороны России Сергей Шойгу неоднократно подчеркивал, что учения носят оборонительный характер и условным противником подразумеваются государства, способствующие распространению терроризма, пишет «Лента.Ру».

Учения «Центр-2019» проходили с 16 по 21 сентября. В них были задействованы 128 тыс. военных из Китая, России, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана, Пакистана и Узбекистана.