На российских прилавках сократится количество духов

Ассортимент духов в российских магазинах может сократиться. Об этом предупредили производители и импортеры.

Это связано с тем, что вскоре вступают новые правила маркировки зарубежной парфюмерной продукции.

Причем любителям французской парфюмерии стоит опасаться ещё и повышения цен на зарубежную продукцию, которое составит от 5 до 15%.

По оценкам участников рынка, доля импортных духов и туалетной воды в РФ - 50–70%, пишут «Известия».

Ранее в Финляндии агенство Mirum Helsinki представило духи, содержащие человеческий пот.