На российских прилавках сократится количество духов
Ассортимент духов в российских магазинах может сократиться. Об этом предупредили производители и импортеры.
Это связано с тем, что вскоре вступают новые правила маркировки зарубежной парфюмерной продукции.
Причем любителям французской парфюмерии стоит опасаться ещё и повышения цен на зарубежную продукцию, которое составит от 5 до 15%.
По оценкам участников рынка, доля импортных духов и туалетной воды в РФ - 50–70%, пишут «Известия».
Ранее в Финляндии агенство Mirum Helsinki представило духи, содержащие человеческий пот.
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