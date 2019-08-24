Финская компания презентовала духи из пота людей

В Финляндии агенство Mirum Helsinki представило духи, содержащие человеческий пот.

Как уточняет Flash Nord, при создании аромата использовался пот всех сотрудников компании. Он стал частью кампании по подбору персонала.

Теперь, заявляют в Mirum Helsinki, такие духи они будут дарить каждому понравившемуся соискателю, передают «Известия».

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