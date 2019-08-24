Финская компания презентовала духи из пота людей
В Финляндии агенство Mirum Helsinki представило духи, содержащие человеческий пот.
Как уточняет Flash Nord, при создании аромата использовался пот всех сотрудников компании. Он стал частью кампании по подбору персонала.
Теперь, заявляют в Mirum Helsinki, такие духи они будут дарить каждому понравившемуся соискателю, передают «Известия».
Ранее умелец из Перми подарил Леди Гаге серьги ручной работы
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!