Умелец из Перми подарил Леди Гаге серьги ручной работы

Пермский мастер Александр Дьяков, создающий сувениры ручной работы, отправил в США серьги на адрес певицы Лели Гаги серьги, которые, по его словам, защитят её от нападок в соцсетях. В июле нынешнего года пользователи русскоязычного сегмента Instagram обрушили на поп-звезду поток гневных комментариев после новости о том, что Гага якобы оказалась прямо причастна к расставанию актёра Бредли Купера с российской моделью Ириной Шейк ― они уже несколько лет жили гражданским браком и воспитывали дочь. Разгневанные посетители страницы Леди Гаги даже организовали успешный фленшмоб «кинь камень за Ирину Шейк», который, как признался мастер из Перми, принял удручающую форму. «Флешмоб, на мой взгляд, зашел уже далеко и принял какой-то смешанный вид гнева и сарказма. Хотелось бы, чтобы Леди Гага не думала, что в России все настроены против нее», ― заявил автор «оберега» Александр Дьяков. При этом он отметил, что не является фанатом певицы, передаёт РИА Новости. Сами серьги выполнены из редкой древесины «пало санто», а также полудрагоценного минерала и смолы.