Российских наблюдателей за режимом перемирия хотят вернуть в Донбасс

Киев снова хочет привлечь Москву к контролю за соблюдением перемирия в Донбассе. Решение было объявлено после встречи контактной группы по Украине.

«В рамках заседания украинская сторона поставила вопрос о возвращении российской стороны в Общий центр по контролю и координации сторон», — написала в своих социальных сетях пресс-секретарь украинского постпреда в контактной группе Дарья Олифер.

Решение связано с частыми нарушениями режима тишины со стороны самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Ситуация на линии соприкосновения обострилась в последние две недели, пишет Lenta.ru.

Ранее Донбассу предрекли скорый конец войны. В этом уверен первый украинский президент Леонид Кравчук.