Российских наблюдателей за режимом перемирия хотят вернуть в Донбасс
Киев снова хочет привлечь Москву к контролю за соблюдением перемирия в Донбассе. Решение было объявлено после встречи контактной группы по Украине.
«В рамках заседания украинская сторона поставила вопрос о возвращении российской стороны в Общий центр по контролю и координации сторон», — написала в своих социальных сетях пресс-секретарь украинского постпреда в контактной группе Дарья Олифер.
Решение связано с частыми нарушениями режима тишины со стороны самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Ситуация на линии соприкосновения обострилась в последние две недели, пишет Lenta.ru.
Ранее Донбассу предрекли скорый конец войны. В этом уверен первый украинский президент Леонид Кравчук.
Loading...
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!