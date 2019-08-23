Донбассу предрекли скорый конец войны
Конфликт на Юго-Востоке Украины скоро должен прекратиться. Первый президент Украины Леонид Кравчук увидел предпосылки для этого.
По его словам, есть некие сигналы того, что урегулирование кризиса приближается к завершающей стадии. И последняя встреча президентов России и Франции является очередным тому доказательством, пишет РИА Новости.
Он отметил, что ещё вчера нельзя было подумать об организации встречи в «нормандском формате». А теперь все к тому идёт, сказал экс-лидер Украины.
В середине июля между Киевом и самопровозглашенными республиками было установлено бессрочное перемирие. И хотя обе стороны заявляют об обоюдных нарушениях, интенсивность обстрелов заметно снизилась. Следующий шаг - разведёте сил и средств по всей линии фронта.
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