Донбассу предрекли скорый конец войны

Конфликт на Юго-Востоке Украины скоро должен прекратиться. Первый президент Украины Леонид Кравчук увидел предпосылки для этого.

По его словам, есть некие сигналы того, что урегулирование кризиса приближается к завершающей стадии. И последняя встреча президентов России и Франции является очередным тому доказательством, пишет РИА Новости.

Он отметил, что ещё вчера нельзя было подумать об организации встречи в «нормандском формате». А теперь все к тому идёт, сказал экс-лидер Украины.

В середине июля между Киевом и самопровозглашенными республиками было установлено бессрочное перемирие. И хотя обе стороны заявляют об обоюдных нарушениях, интенсивность обстрелов заметно снизилась. Следующий шаг - разведёте сил и средств по всей линии фронта.