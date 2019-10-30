538 российских болельщиков попали в «черный список» МВД

Более 530 человек из разных росийских городов попали в список болельщиков, которым нельзя посещать места проведения официальных спортивных мероприятий. Для большинства запрет действует до 2020 года.

Об этом сообщили в МВД. В перечне указаны 538 человек, в том числе 11 женщин.

В него вошли болельщики от 18 до 45 лет – запрет был наложен судами в 2017, 2018 и 2019 годах. Для некоторых он будет действовать до 2022 года, уточняет ТАСС.

Впервые «черный список» болельщиков был опубликован в 2016 году. Сначала в нем числились 50 человек. В 2017 году их стало около 400. Список появился после присоединения России к новой конвенции Совета Европы по безопасности футбольных матчей. Президентом России Владимиром Путиным был подписан закон, предусматривающий вход на стадионы по паспорту и публикацию на сайте МВД фамилий болельщиков, которым запрещено ходить на соревнования. В противном случае их ждет штраф до 25 тыс. рублей или арест до 15 суток.