Кабмин одобрил введение безвизового въезда для фанатов на Евро-2020
Правительство одобрило законопроект о безвизовом въезде в Россию болельщиков на чемпионат Европы по футболу в 2020 году.
Зрителям разрешено въехать в РФ без виз по документам, а волонтерам – при наличии гуманитарных виз, отметили в правительстве. Болельщики также получат право бесплатного проезда на городском транспорте и в пригородных поездах, передает РБК.
Чемпионат Европы-2020 пройдет в 12 городах, в том числе в Санкт-Петербурге. Жеребьевка участников состоится 18 декабря в Дублине.
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