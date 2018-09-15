Кабмин одобрил введение безвизового въезда для фанатов на Евро-2020

Правительство одобрило законопроект о безвизовом въезде в Россию болельщиков на чемпионат Европы по футболу в 2020 году.

Зрителям разрешено въехать в РФ без виз по документам, а волонтерам – при наличии гуманитарных виз, отметили в правительстве. Болельщики также получат право бесплатного проезда на городском транспорте и в пригородных поездах, передает РБК.

Чемпионат Европы-2020 пройдет в 12 городах, в том числе в Санкт-Петербурге. Жеребьевка участников состоится 18 декабря в Дублине.