Российские врачи «долечили» ребенка до ампутации руки

В Ростовской области врачи ампутировали руку 11-летнему мальчику. Медики пошли на радикальные меры после того, как из-за наложения гипса образовалась гангрена.

Инцидент произошел в Зернограде. Ребенку наложили гипс из-за перелома руки, но она не заживала. Его срочно доставили в Ростов-на-Дону, где ампутировали руку.

Как сообщили в Минздраве, с ребенком сейчас работает психолог – у мальчика сильная психологическая травма. По факту случившегося проводится ведомственная проверка, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что ребенку с генетическим заболеванием в поликлинике Саратова не выдавали жизненно важное лекарство.