Российские врачи «долечили» ребенка до ампутации руки
В Ростовской области врачи ампутировали руку 11-летнему мальчику. Медики пошли на радикальные меры после того, как из-за наложения гипса образовалась гангрена.
Инцидент произошел в Зернограде. Ребенку наложили гипс из-за перелома руки, но она не заживала. Его срочно доставили в Ростов-на-Дону, где ампутировали руку.
Как сообщили в Минздраве, с ребенком сейчас работает психолог – у мальчика сильная психологическая травма. По факту случившегося проводится ведомственная проверка, пишет ТАСС.
Ранее сообщалось, что ребенку с генетическим заболеванием в поликлинике Саратова не выдавали жизненно важное лекарство.
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