Российские военные вошли в сирийский город Ракка

Российские военнослужащие впервые вошли в сирийский город Ракка, который несколько лет был «столицей» «Исламского государства» (запрещенного в России).

Военнослужащие России провели гуманитарную акцию в городе, в ходе которой раздали местным жителям две тысячи продовольственных наборов. В Ракку также прибыли военные медики, для оказания высококвалифицированной помощи всем нуждающимся.

По словам офицера российского Центра по примирению враждующих сторон Владимира Варнавского, инфраструктура города была полностью уничтожена во время операции по ее освобождению, которую проводила международная коалиция во главе с США, пишет «Лента.Ру».

Ранее сообщалось, что террористы атаковали военную авиабазу с размещёнными здесь военными вертолётами Ми-8, которые использует сирийская армия для нанесения ударов по боевикам в Идлибе. Известно о том, что в нападении принимали участие несколько беспилотников. Атака была успешно отбита российскими средствами противовоздушной обороны малой дальности ЗРПК «Панцирь-С».

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