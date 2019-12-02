Российские «Панцири» успешно отбили атаку дронов в Сирии

Террористы атаковали военную авиабазу с размещёнными здесь военными вертолётами Ми-8, которые использует сирийская армия для нанесения ударов по боевикам в Идлибе. Известно о том, что в нападении принимали участие несколько беспилотников, по которым был открыт огонь из средств противовоздушной обороны малой дальности ЗРПК «Панцирь-С».

Военные базы в Сирии, где располагаются как сирийские правительственные войска, так и поддерживающие их российские вооруженные силы, дважды за ночь атаковали беспилотные летательные аппараты. С помощью ЗРПК «Панцирь-С» сирийские войска отбили удар по авиабазе в провинции Хама.

Через несколько часов была предпринята вторая атака. Ударный БПЛА был замечен на подлете к авиабазе в провинции Идлиб. Российским силам ПВО удалось сбить цель на безопасном расстоянии, пишет «Лента.Ру».

Ранее военные РФ сообщили о создании авиационной комендатуры в городе Камышлы. Российские вертолеты будут базироваться в городе, где еще недавно находилась американская база.

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