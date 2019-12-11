Российские ветераны ВОВ до сих пор нуждаются в жилье

Небольшая очередь ожидающих жилья ветеранов Великой Отечественной войны в России пока сохраняется.

Как сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, кабмин и региональные власти следят за ситуацией. По ее словам, с 2008 года жильем обеспечили более 308 тыс. ветеранов. В уходящем году 2 тыс. 273 ветерана войны и членов их семей улучшили свои жилищные условия.

По словам Голиковой, ветераны переезжают в РФ из других государств, получают российское гражданство и встают на очередь на получение жилья.

Вице-премьер отметила, что правительство и регионы мониторят ситуацию, сообщает РИА «Новости».

Ранее Минобороны России рассекретило документы, приуроченные к 75-летию Словацкого национального движения. В них говорится, что солдаты и народ Словакии восхищались Красной Армией и ждали ее помощи для освобождения родины от фашистов.

В документах говорится о начале восстания в августе 1944 года и войне против нацистов почти 60 тыс. словаков. В тексте сказано, что словацкие солдаты «сильно ненавидят немцев» и «с нетерпением ждут» помощи красноармейцев, говорится на сайте Минобороны.

Среди документов есть донесение начальника Украинского штаба партизанского движения Томофея Строкача, в котором говорится, что словацкие партизаны просят помочь с людьми, авиацией и боеприпасами.

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