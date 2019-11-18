Рассекречены архивы о помощи СССР словацкому восстанию в ВОВ

Минобороны России рассекретило документы, приуроченные к 75-летию Словацкого национального движения. В них говорится, что солдаты и народ Словакии восхищались Красной Армией и ждали ее помощи для освобождения родины от фашистов.

В документах говорится о начале восстания в августе 1944 года и войне против нацистов почти 60 тыс. словаков. В тексте сказано, что словацкие солдаты «сильно ненавидят немцев» и «с нетерпением ждут» помощи красноармейцев, говорится на сайте Минобороны.

Среди документов есть донесение начальника Украинского штаба партизанского движения Томофея Строкача, в котором говорится, что словацкие партизаны просят помочь с людьми, авиацией и боеприпасами.

3 сентября командующим 1-м и 4-м Украинскими фронтами был отдан приказ выйти на границу Словакии и соединиться с местными войсками в войне против фашистов.

Напомним, восстание началось в Словакии 29 августа и охватило треть территории страны. Оно длилось два месяца. В нем убили более 10 тыс. немцев.

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