Российские вегетарианцы смогут есть мясо
Продажа растительного мяса американского производителя Beyond Meat стартует 5 ноября в российской рознице – первой станет «Азбука вкуса».
Планируется, что продукт будет продаваться в 29 торговых точках в Москве. Основу такого мяса составляет гороховый белок, вода, рапсовое масло. Создатели заверяют, что на вкус и вид оно не отличается от настоящего мяса животного происхождения. Упаковка из двух котлет Beyond Burger весом 227 граммов будет стоить 750 рублей, пишет РБК.
Beyond Meat – самый известный в мире производитель альтернативного мяса. Компания основана в 2009 году, среди ее инвесторов Билл Гейтс и актер Леонардо Ди Каприо.
В Канаде «Макдональдс» в тестовом режиме запустил продажи бургера с котлетой из растительного мяса.
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