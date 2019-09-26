McDonald’s начинает продажу бургеров с растительным мясом

«Макдональдс» в тестовом режиме запускает в Канаде продажи бургера с котлетой из растительного мяса.

Как сообщается на сайте компании, бургер содержит растительную котлету Beyond Meat, которая произведена самой сетью «Макдональдс» и имеет «тот самый культовый вкус, который любят и знают наши клиенты».

Котлета не содержит ни искусственных красителей, ни ароматизаторов.

Тестовый режим стартует 30 сентября на юго-западе канадской провинции Онтарио. Он продлится 12 недель.

Базируемоая в Лос-Анджелесе компания Beyond Meat занимается производством аналогов мяса из растительных ингредиентов с 2009 года. Среди ее инвесторов Билл Гейтс, Леонардо Ди Каприо и сооснователь Twitter Биз Стоун.

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