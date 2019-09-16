Росконтроль внес в «черный список» три марки венских сосисок

Росконтроль внес в «черный список» три марки венских сосисок

Pixabay

Росконтроль провел исследование качества венских сосисок семи торговых марок. В продукции двух брендов обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

В проверке участвовали сосиски марок «Рублевский», «Клинский», «МясновЪ/Черкизово», «ВкусВилл», «Снежана», «Микоян» и «Каждый день». Почти во всех образцах были ингредиенты, не указанные на этикетке.

В продукции «МясновЪ/Черкизово» найдена свиная шкура, о чем не говорится в составе. В сосисках «Снежана» присутствуют рисовая мука и аромат копчения, которого быть не должно.

Небезопасными названы сосиски марок «Рублевский» и «Каждый день»: в них присутствуют бактерии группы кишечной палочки. В образцах «Клинские» обнаружены не указанные на этикетке крахмал и соевый белок, который, в свою очередь, является аллергеном, говорится на сайте Росконтроля.

Лучшими названы сосиски «ВкусВилл» - к ним меньше всего замечаний экспертов.

В марте Росконтроль проверил обычные сосиски. Все образцы были внесены в «черный список».

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