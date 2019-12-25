Российские ученые нашли у Вселенной границы

Астрофизики из Балтийского федерального центра имени Иммануила Канта установили, что Вселенная имеет границы, а темной энергии не существует. Согласно их теории, темная энергия аналогична эффекту Казимира, сдавливающего «стенки» Вселенной.

Эффект Казимира — это притяжение двух незаряженных тел (металлических пластин), расположенных в вакууме на близком расстоянии. Даже в вакууме постоянно появляются и пропадают виртуальные частицы, к примеру, фотоны. Они взаимодействуют с пластинами и обозначают некие границы пространства.

В космосе, полагают ученые, случаются те же явления и расширение Вселенной происходит из-за наличия границ, на которые давят виртуальные частицы, пишет Lenta.ru.

Ранее завершилась первая миссия американского жаропрочного зонда «Паркер» к Солнцу. Он приблизился к космическому телу максимально близко — на 24 млн километров.

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