Российские ученые разработают «суперасфальт»
«Российский дорожный НИИ» создаст и оснастит испытательную лабораторию для разработки асфальтобетона с использованием новых технологий и методологии «суперасфальт».
По информации «Политэксперта», на этот проект будет выделено 195 миллионов рублей. Тендер на оборудование был объявлен «РосдорНИИ». Предполагается, что с его помощью ученые разработают прочное дорожное покрытие, релевантное погодным условиям в России.
Ранее сообщалось, что в центре столицы сократится количество дорожных знаков.
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