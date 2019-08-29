Российские ученые разработают «суперасфальт»

«Российский дорожный НИИ» создаст и оснастит испытательную лабораторию для разработки асфальтобетона с использованием новых технологий и методологии «суперасфальт».

По информации «Политэксперта», на этот проект будет выделено 195 миллионов рублей. Тендер на оборудование был объявлен «РосдорНИИ». Предполагается, что с его помощью ученые разработают прочное дорожное покрытие, релевантное погодным условиям в России.

Ранее сообщалось, что в центре столицы сократится количество дорожных знаков.