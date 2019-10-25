Российские туристы теряют интерес к Таиланду

Туристический поток россиян на курорты Таиланда в первые шесть месяцев 2019 года снизился почти на 3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Так, с января по июнь страну посетили 825 тысяч россиян.

Согласно докладу министерства спорта и туризма страны Таиланда, также на 4,7% уменьшилось число гостей, приезжающих в Таиланд из Китая. При этом статистика прибытия путешественников из других стран, входящих в первую десятку по числу туристов, растет.

На первом месте по числу туристов остается Китай (5,65 миллиона путешественников), на втором – Малайзия (почти 2 миллиона), и на третьем – Индия (979 тысяч).

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