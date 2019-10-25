Россиянам объяснили как вести себя при задержании в чужой стране
Ежегодно миллионы россиян выезжают в зарубежные страны на отдых или в деловые поездки. Там их по ошибке может задержать полиция. Как вести себя в такой ситуации, рассказал юрист.
Во-первых, не рекомендуют оказывать сопротивление полиции. В случае задержания следует обратиться в консульство России на территории пребывания.
«Консул, конечно, все проблемы задержанного не решит, но как минимум поможет советом или списком адвокатов», - сказал юрист Сергей Богатов.
Он уточнил, что адвоката могут привлечь бесплатно, если денег у туриста нет. Эксперт рекомендует просить переводчика также у консульства, пишет «ПолитЭксперт».
Во-вторых, не следует подписывать документы, которые предлагают полицейские. Переводчик поможет с ними разобраться.
Последнее, на что советуют обратить внимание, это законы и правила в отдельно взятой стране. Лучше изучить их заранее, чтобы не попасть за решетку по незнанию.
Ранее сообщалось, что российские туристы стали чаще посещать Узбекистан.
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