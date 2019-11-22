Российские мужчины заявили о готовности к декретному отпуску

Около половины российских мужчин готовы выйти в декретный отпуск вместо мамы ребенка, следует из опроса проекта "Дети Mail.ru".

В парах почти всегда в отпуск по уходу за ребенком уходят женщины - 94%. При этом 46% опрошенных сообщили, что в их семье мужчина готов выйти в декрет, половина из которых сделают это только "в крайнем случае".

Также выяснилось, что 75% мам берут больничный с ребенком. Бабушки и дедушки помогают 12% родителей, по очереди берут больничный 9% пар, а папы сидят с ребенком во время его болезни только в 8% российских семей.

По словам 49% опрошенных, в их семьях мужчина обеспечивают семью финансово, а женщина заботится о доме и детях. 34% сказали, что супруги одинаково делят обязанности по уходу за ребенком, сообщает ТАСС.

Тем временем, аудиторы Счетной палаты зафиксировали ускоряющуюся убыль населения России. Это длится четвертый год подряд.

В докладе о ходе исполнения бюджета за январь-сентябрь говорится, что страна может не достигнуть желаемых показателей роста населения. На 1 сентября 2019 года в России проживали 146,7 млн человек.

Это на 52,5 тыс. меньше, чем к началу года. Мигранты компенсировали убыль только на 76%.

В ведомстве констатируют, что убыль населения только с января по август 2019 года почти равна показателям в целом за 2018 год. Прирост населения был только в 17 регионах – в прошлом году его наблюдали в 20 субъектах, пишет РБК.

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