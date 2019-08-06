Российские корабли вооружат суперопасной «матрешкой»

Военно-морской флот России получит на вооружение принципиально новую противолодочную управляемую ракету. Она способна уничтожить вражескую субмарину на расстоянии до десяти километров.

Для наведения на цель будут использовать патрульный самолет или вертолет, а сама ракета располагается в универсальном транспортно-пусковом контейнере. Новинка уже почти готова, заявили в Главкомате ВМФ.

Как пишут «Известия», ракета напоминает матрешку: в головной части есть малогабаритная торпеда, которая в определенный момент отделяется от носителя и самостоятельно находит и уничтожает субмарину.

Для разработки ракеты использовались последние технические достижения. Основным носителем ПЛУР станут корабли.

Экс-начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов считает противолодочные ракеты самым опасным оружием для подлодок. Гарантия уничтожения субмарины составляет 90%.

О создании противолодочных ракет заговорили в 1950-х годах. Первый комплекс, способный ликвидировать подлодку в радиусе нескольких километров от корабля, был произведен США в 1961 году. Примерно в то же время аналогичную систему получил советский флот.

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