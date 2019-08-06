Обратная сторона русского героизма

Тема подвига и самопожертвования занимает особое место в российской истории и русском национальном самосознании. Недавно отечественные СМИ напомнили о незаслуженно забытом огненном таране лётчика 150-го скоростного бомбардировочного авиаполка Михаила Ююкина. 80 лет назад он направил простреленный зенитками самолёт на японскую автоколонну.

5 августа 1939 года Ююкин выполнял бомбометание в районе города Халун-Аршан. Японская артиллерия повредила левый двигатель бомбардировщика, которым управлял лётчик. Ююкин понимал, что не дотянет до аэродрома, а на земле его ожидает плен или расстрел. За героизм лётчик был посмертно награждён орденом Ленина.

В первые дни Великой Отечественной войны аналогичный подвиг совершил Николай Гастелло. Он, как и Ююкин, участвовал, в боях на Халхин-Голе в составе 150-го авиационного полка. Поступок Гастелло широко тиражировался советской пропагандой, как пример героизма и готовности красноармейца к самопожертвованию

Солдаты и офицеры нашей армии, как правило, во все времена отличались необычайным мужеством и дерзостью. Сирийская операция лишь подтвердила тот факт, что в экстренной ситуации русский человек способен сохранять самообладание и высокие морально-волевые качества.

Конечно, в рядах вооружённых сил всегда было немало предателей, трусов, дезертиров и паникёров. Но подавляющее большинства наших военнослужащих — это люди, на которых народ может положиться в период военной угрозы. Одна из причин — воспитание и политпросвет на примере подвига.

Но у такого подхода существуют отрицательные стороны, которые продолжают тянуть нашу страну вниз.

Невозможно обойти вниманием, что описание множества реально совершённых подвигов превратилось в плод фантазии журналистов, кинематографистов и политработников. Наиболее яркий пример — это бой «панфиловцев» с немецкими танками у села Дубосеково. Сражение действительно состоялось, но его обстоятельства были выдуманы советскими корреспондентами

Иногда недостоверные сведения фиксировались в официальных документах. Например, в Представлении к присвоению звания Героя Советского Союза пулемётчика 3-й танковой бригады Дмитрия Овчаренко записано следующее: «21 германский солдат был убит, остальные в панике бежали. Вслед за раненым офицером Овчаренко с топором в руках преследовал его и в огороде м. Песец поймал его и отрубил ему голову. Третий офицер сумел скрыться».

Если верить документу, красноармеец после ранения работал ездовым и угодил в окружение 53-х военнослужащих вермахта. Овчаренко начал допрашивать немецкий офицер. Однако рядовой не растерялся и зарубил его топором. Остальных нацистов он якобы забросал гранатами, которые находились в телеге. У погибших он забрал документы и доставил их в штаб 389-го стрелкового полка, где проходил службу.

Описанные события напоминают сюжет голливудского боевика 1970-х годов. Уж слишком нереалистичным выглядит пересказ, который, видимо, был составлен со слов самого Овчаренко (других свидетелей позорного издевательства над немцами не было). До сих пор неизвестно, как проходила проверка того, что зафиксировано в наградном листе красноармейца

По мотивам этой истории отечественные киноделы сняли сериал «Топор», который с помпой демонстрировался на НТВ. В картине описание подвига Овчаренко было окончательно доведено до абсурда: главный герой направо и налево рубит немецких автоматчиков топором. Этот дикий сюр оказался невероятно популярным и получил премию ТЭФИ.

Скорее всего, Овчаренко действительно совершил подвиг. Он, видимо, зарубил немецкого офицера, так как доставил в штаб документы, но вся остальная информация вызывает разумные сомнения. Вряд ли переживший ранение пулемётчик вёл себя как Рембо, а нацисты не могли оказаться трусами, которые разбежались по кустам, несмотря на численное превосходство.

К чему такое отступление?

Наши воины совершили невероятное количество подвигов. Возможно, что без них Советский Союз не смог бы одолеть лучшую на тот момент армию в мире. Однако значительная часть героических поступков нам неизвестна (заниматься их описанием на профессиональном уровне в условиях ВОВ было невозможно), а те подвиги, что были растиражированы советской пропагандой, могут иметь мало общего с реальностью

Безусловно, пропаганда подвига оказывала серьёзный воодушевляющий эффект на народ и солдат Красной армии. На лукавство и гиперболизацию, которые допускали политработники и журналисты, можно закрыть глаза. Но прошло более 75 лет, и пора трезво взглянуть на мифы прошлого. Тем не менее, официальные власти РФ (в том числе ответственные за идеологическое направление) продолжают действовать в духе пропаганды времён ВОВ.

Например, под значимые исторические даты вместо по-настоящему уникальных документов Минобороны нашей страны публикует на своём сайте не представляющие сейчас ценности материалы, включая вырезки из газет и боевые листки, наполненные зашкаливающим количеством пафоса. Такая лакировка действительности — акт поразительного неуважения к страданиям, которые перенесли советские граждане и военнослужащие.

В России по-прежнему непринято говорить о том, что жизнь нашего человека и уж тем более — солдата по большому счёту никогда ничего не стоила. Например, перед командирами времён ВОВ часто ставились абсолютно невыполнимые задачи. Чтобы сохранить погоны и не попасть под трибунал за отказ выполнять приказ, им было проще отправить в самоубийственную атаку своё подразделение. Потом они рапортовали наверх, что боевая задача не выполнена из-за гибели большей части личного состава

Самое горькое, что практически всегда массовый и даже индивидуальный героизм является следствием катастрофических по масштабу ошибок командования. Гарнизон Брестской крепости не оказался бы в окружении, если бы Красная армия смогла лучше подготовиться к схватке с нацистской Германией или обороне белорусского направления. В Сирии не погиб бы подполковник Олег Пешков, если бы бомбардировщик Су-24М, который сбили турки, прикрывали истребители.

Чем выше потребность в подвигах и самопожертвовании, тем априори хуже устроена государственная и военная система. СССР во многом держался на патриотизме военнослужащих и трудовом энтузиазме граждан.

Пропаганда подвига на фронте, в тылу и в повседневной жизни была зашкаливающей. Строители коммунизма создавали общество, которое должно постоянно находиться в мобилизации. Долго ли такое могло продолжаться? Неудивительно, что как только люди ощутили вкус другой жизни, СССР рухнул в одночасье

Последствия этой ненормальной ситуации Россия не преодолела до сих пор. Это видно не только на примере внутренней политики, но и вооружённых сил. В нашей стране вновь воцарилась шапкозакидательская пропаганда, в основе которой тема подвига, а не системного и поступательного развития с целью сбережения человеческих жизней.