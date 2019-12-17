Российские компании займутся добычей нефти в Сирии

Две российские нефтяные компании будут производить геологоразведку на трех блоках нефтяных месторождений в Сирии. Парламент страны в понедельник одобрил соответствующие законопроекты.

Парламент обсудил законопроекты о контрактах с российскими компаниями «Меркурий» и «Вилада» по геологоразведке.

По словам министра нефти Сирии Али Ганема, сотрудничество с компанией «Меркурий» началось в рамках протокола межправительственной комиссии в Сочи в 2017 году. Одно из месторождений находится к северо-востоку от Евфрата, другое в районе Заевфратья и каждое является очень перспективным, пишет «РИА Новости».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что Вашингтон взял под свой контроль месторождения нефти в Сирии, чтобы одержать победу над группировкой «Исламское государство» (ИГ, организация запрещена в РФ).

По словам Трампа, американские военные взяли под контроль сирийские нефтеносные месторождения и теперь США могут делать с этой нефтью все, что захотят.

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