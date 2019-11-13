Российские футболисты отказались от новой формы

Матчи отборочного тура Евро-2020 против Бельгии и Сан-Марино российская сборная по футболу сыграет в старой форме.

Игры пройдут 16 и 19 ноября соответственно. В настоящее время российские спортсмены уже гарантировали себе участие в финальной части чемпионата Европы по футболу.

7 ноября сборная РФ представила новую форму, которой многие российские футболисты остались недовольны, сообщают «Известия».

Как сообщалось ранее, Россию могут не допустить к участию в Чемпионате мира по футболу в 2022 году. Ранее уже сообщалось о возможном недопуске российских спортсменов к Олимпиаде-2020.

По данным британской газеты The Telegraph, Всемирное допинговое агентство решительно настроено ввести санкции к России в области спорта. Поводом стало несоответствие данных Московской лаборатории и информации из базы LIMS. Российское допинговое агентство подозревают в подтасовке сведений.

Если расследование докажет подлог, то России грозит отстранение от Олимпиады в Токио и ЧМ по футболу в Катаре.

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