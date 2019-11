Российские бронежилеты заставили США заменить патроны

Американские военные разрабатывают замену популярных в НАТО патронов калибра 5,56-мм на 6,8 мм.

Как пишет издание Popular Mechanics, ВС США уже выбрали трех кандидатов для производство новых более крупных патронов.

Калибр 5,56 морально устарел, считают американские военные. Смена калибров связана с использованием Россией и Китаем более прочных бронежилетов, с которыми старые патроны не справляются, пишет «РИА Новости».

