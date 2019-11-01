Российские бронежилеты заставили США заменить патроны
Американские военные разрабатывают замену популярных в НАТО патронов калибра 5,56-мм на 6,8 мм.
Как пишет издание Popular Mechanics, ВС США уже выбрали трех кандидатов для производство новых более крупных патронов.
Калибр 5,56 морально устарел, считают американские военные. Смена калибров связана с использованием Россией и Китаем более прочных бронежилетов, с которыми старые патроны не справляются, пишет «РИА Новости».
Ранее американское издание We Are The Mighty сравнило количество танков у НАТО и России.
Россия располагает самым многочисленным в мире парком танков. Количество боевых машин в котором превосходит их совокупное число у стран-членов НАТО.
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