Американцы посчитали танки России и НАТО

Россия располагает самым многочисленным в мире парком танков. Количество боевых машин в котором превосходит их совокупное число у стран-членов НАТО.

Американское издание We Are The Mighty сравнило количество танков у НАТО и России.

Выяснилось, что Москва располагает примерно 22 тысячами танков, это самый мощный в мире парк боевых машин. В то время как у всех стран участников Североатлантического альянса вместе взятых составляет немногим более 11 тысяч.

При этом больше всего таких боевых машин находится в распоряжении Турции - 3,2 тыс. единиц, пишут «Известия».



Североатлантический альянс сталкивается с растущей конкуренцией в технологической сфере со стороны России и Китая, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

НАТО должен наращивать собственные усилия по укреплению военной мощи. Иначе Россия сможет получить над ним превосходство.