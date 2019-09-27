В НАТО заявили о технологических успехах России

НАТО должен наращивать собственные усилия по укреплению военной мощи. Иначе Россия сможет получить над ним превосходство.

Североатлантический альянс сталкивается с растущей конкуренцией в технологической сфере со стороны России и Китая, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. По его словам раньше альянсу удавалось поддерживать своё преимущество, вкладывая большие ресурсы в исследования и разработки, однако «времена меняются».

«Сегодня мы должны удвоить наши усилия, чтобы убедиться, что над нами не будет превосходства», - заявил генсек НАТО.

В числе успехов России Столтенберг назвал развитие собственного интернета и постоянную модернизацию Вооруженных сил. В частности, он напомнил о гиперзвуковом оружии, пишет «РИА Новости».

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что ранее предлагал американскому коллеге Дональду Трампу купить российский ударный гиперзвуковой комплекс. Однако тот ответил, что у США такое оружие тоже вскоре появится.