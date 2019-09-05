Путин предложил США купить российское супероружие

Путин предложил США купить российское супероружие

Pixabay

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ранее предлагал американскому коллеге Дональду Трампу купить российский ударный гиперзвуковой комплекс. Однако тот ответил, что у США такое оружие тоже вскоре появится.

Глава российского государства отметил во время пленарного заседания на ВЭФ, что предложение о покупке российского гиперзвукового оружия Вашингтону поступило в Осаке во время саммита «Большой двадцатки». Российский лидер отметил, что таким образом страны могли бы уравновесить баланс вооружений в мире.

Как пишет «Рен ТВ», Путин все же имел ввиду то оружие, которого пока ни у одной страны в мире, в том числе у США.

Ранее российский лидер провел переговоры со своим японским коллегой Синдзо Абэ. Премьер-министр Японии намерен «упорно и последовательно» продолжать диалог для заключения мирного договора.

По словам японского лидера, уже сейчас обе страны ведут ряд проектов по совместной хозяйственной деятельности на островах Южно-курильской гряде.

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Теги:
Места: Россия, США
События: вооружение
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