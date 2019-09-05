Путин предложил США купить российское супероружие

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ранее предлагал американскому коллеге Дональду Трампу купить российский ударный гиперзвуковой комплекс. Однако тот ответил, что у США такое оружие тоже вскоре появится.

Глава российского государства отметил во время пленарного заседания на ВЭФ, что предложение о покупке российского гиперзвукового оружия Вашингтону поступило в Осаке во время саммита «Большой двадцатки». Российский лидер отметил, что таким образом страны могли бы уравновесить баланс вооружений в мире.

Как пишет «Рен ТВ», Путин все же имел ввиду то оружие, которого пока ни у одной страны в мире, в том числе у США.

Ранее российский лидер провел переговоры со своим японским коллегой Синдзо Абэ. Премьер-министр Японии намерен «упорно и последовательно» продолжать диалог для заключения мирного договора.

По словам японского лидера, уже сейчас обе страны ведут ряд проектов по совместной хозяйственной деятельности на островах Южно-курильской гряде.