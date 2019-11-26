Российские активисты «вернули» Украине унитазы

Российские активисты «вернули» Украине унитазы

фото: Vladitime.ru

Необычная акция прошла около украинского посольства в Москве. Активисты принесли пару унитазов с надписью «Поддержим боевую мощь Украины».

Так участники пикета иронично отреагировали на заявления из Киева о «пропаже» сантехники с трёх судов, участвовавших в керченской провокации.

Уточняется, что прошедший 25 ноября пикет не был согласован. Активистов задержали и доставили в отдел полиции. В отношении них были составлены административные протоколы, пишет «Лента.Ру».

Напомним, что украинская сторона обвинила Москву в том, что возвращенные корабли находятся в удручающем состоянии. С них якобы пропали даже плафоны и унитазы.

Ранее ФСБ заверила, что задержанные в Керченском проливе корабли были переданы Украине в нормальном состоянии. В качестве доказательства опубликовано видео, на котором суда сняты в момент передачи украинской стороне.

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