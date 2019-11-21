ФСБ предъявила Киеву видео о состоянии кораблей в день передачи

ФСБ заверила, что задержанные в Керченском проливе корабли были переданы Украине в нормальном состоянии. В качестве доказательства опубликовано видео, на котором суда сняты в момент передачи украинской стороне.

В видеозаписи зафиксирована процедура подписания актов приема-передачи Украине судов. На ней видно, что все корабли были в рабочем состоянии и с исправной сантехникой.

В службе подчеркнули, что их могли «угробить» за время перехода от Крыма до Очакова, передает РБК.

«Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела угробить суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны», — заявили в ФСБ.

Накануне командующий украинскими военно-морскими силами адмирал Игорь Воронченко сообщил, что за время пребывания судов в России из них украли унитазы, плафоны и розетки. Позже был составлен список украденного из возвращенных судов.

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