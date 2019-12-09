Российская ядерная триада серьезно усилилась

Российская ядерная триада серьезно усилилась

фото: Ysia,ru

Значительное усиление воздушного компонента ядерной триады России произошло за счёт обновления парка Дальней авиации и создания новых самолетов.


По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, в 2019 году предприятие «Туполев» существенным образом модернизировало бомбардировщики Ту-95МС, заменив морально устаревшее радиотехническое и навигационное оборудование самолетов. Теперь в Дальней авиации действует запланированное количество исправных стратегических бомбардировщиков.

Также министр поручил увеличить количество боевых кораблей, вооруженных ракетами «Калибр» и «Циркон». Еще оно требование - расширить номенклатуру беспилотных летательных аппаратов, а также роботизированных комплексов и оружия, основанного на новых физических принципах.


Ядерной триадой в России называют стратегическую авиацию, межконтинентальные ракеты и атомные подводные лодки, пишет «РИА Новости».


Ранее Шойгу заявил, что Запад ведет масштабную информационную кампанию, главной целью которой являются дискредитация роли Союзного государства в обеспечении региональной безопасности и раскол отношений России и Белоруссии.
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