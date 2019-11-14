Российская полиция усмотрела свастику в числе 55 и завела дело

В Кемеровской области полиция составила административный протокол по статье о демонстрации нацистской символики после публикации фото, на котором люди выстроились в виде числа 55. На самом деле на снимке изображен кадр видеосюжета о флешмобе к 55-летию первого полета человека в космос.

В апреле юрист из Калтана Дмитрий Миропольцев опубликовал скриншот из сюжета федерального канала в соцсети «ВКонтакте». На нем участники флешмоба выстроились в число 55.

Снимок нашли сотрудники областного центра «Э». В административном деле есть заключение эксперта, который подтвердил выводы полиции, пишет Тайга.инфо.

Дело направили в районный суд. Однако его прекратили за отсутствием состава правонарушения.

Ранее Госдума приняла в основном чтении законопроект, разрешающий демонстрацию свастики в кино, книгах и на картинах при условии осуждения нацизма.

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