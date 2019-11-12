Дума разрешила демонстрацию свастики с единственным условием

Госдума приняла во втором, основном чтении поправки в закон об использовании нацистской символики. Депутаты разрешили демонстрировать свастику, но при условии осуждения нацизма.

Изменения хотят внести в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов». В нем говорится о запрете на использование нацистской атрибутики и символики.

Поправки в закон предусматривают снятие ограничения для произведений искусства – фильмов, картин, книг.

Депутат Госдумы Елена Драпеко пояснила телеканалу «360», что необходимость коректировок в закон обусловлена возбуждением уголовных дел против художников и создателей фильмов, изображавших нацистов и их свастику.

«Они (прокуроры - прим.) не различают пропаганду и осуждение через искусство. Поэтому приходится для таких вот дураков писать норму закона», — заявила Драпеко.

Перед принятием закон должен пройти третье чтение. Это состоится в ближайшее время.

Ранее в США жест «ОК» приравняли к символу расизма.

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