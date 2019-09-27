Жест «ОК» переосмыслили в США: отныне это символ расизма

Знак «ОК», в России и во многих других странах означающий «все хорошо», приобрел иной смысл в США. Отныне в Америке он символизирует ненависть и превосходство белой расы.

Соответствующее решение приняла еврейская организация по защите гражданских прав «Антидиффамационная лига» (ADL). В ее списке 36 символов, включая знак «ОК», передает телеканал «360».

В организации объяснили, что он в последнее время часто используется в мемах и изображениях, пропагандирующих межрасовую ненависть. По словам директора Центра экстремизма ADL Орена Сигала, нельзя считать шуткой то, что сначала было приколом и впоследствии получило негативный смысл в действительности.

Жест приобрел новое значение с 2017 года, когда участники анонимного сервиса для общения 4chan стали продвигать знак как символ ненависти. Они заявляли, что жест представляет собой аббревиатуру «WP», которая расшифровывается как white power («власть белых»). Сторонники превосходства белых приняли мистификацию всерьез. Жест «ОК» в суде использовал Брентон Таррант, который убил в мечетях новозеландского Крайстчерча 51 человека.