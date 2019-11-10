«Дылда» получила главный приз Женевского кинофестиваля

Фильм российского режиссера Кантемира Балагова «Дылда» получил главный приз в номинации среди полнометражных лент на ХХV Женевском международном кинофестивале.

Всего в конкурсной программе полнометражного кино было представлено 55 кинокартин.

Как отмечается на сайте фестиваля, фильм Балагова — «очень сильная картина от весьма молодого режиссера, который обращается к теме выживания, сложности человеческих взаимоотношений, реальности, надежде, компромиссе и его цене», говорится на сайте фестиваля.

«Дылда» стала второй режиссерской работой Балагова. Действие картины разворачивается в Ленинграде в 1945 году. Это история о двух фронтовых подругах, которые пытаются заново начать мирную жизнь в постблокадном городе.

Мировая премьера фильма состоялась в официальной конкурсной программе «Особый взгляд» 72-го Каннского кинофестиваля. Там фильм получил сразу две награды.

Ранее этот фильм «Дылда» был номинирован на «Оскар». Он вошёл в число 93 претендентов на премию.

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