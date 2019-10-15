Россиянку задержали по запросу США в Минске

Россиянку Анну Богачеву задержали в Белоруссии по запросу Вашингтона. Она якобы попала под санкции США по делу о вмешательстве в американские выборы.

Как сообщил источник «РИА Новости», Анна Богачева была задержана в гостинице в Минске 13 октября. Это произошло вечером - примерно в 22:00.

Как отмечает источник, с ней были муж и маленький ребенок. Они собирались отдыхать. Адвокат Богачевой утверждает, что россиянку задержали по запросу США в рамках дела «о вмешательстве».

Анна Богачева уже успела связаться с консульством РФ в Республике Беларусь. Однако официальных подтверждений информации о задержании пока нет.

Ранее Владимир Путин пошутил о вмешательстве в выборы в США. В ответ на вопрос о возможности подобной деятельности российский лидер ответил «по секрету»: «обязательно будем это делать».