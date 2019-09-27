Россиянки устроили матерную дуэль на борту самолета
Между двумя пассажирками рейса Москва — Минеральные Воды возник конфликт, в ходе которого они знатно друг друга обматерили.
Одна из женщин также ударила вторую по голове.
Пилоты прерывать полет не стали, однако после приземления женщин доставили в местное отделение полиции.
На них был составлены административные протоколы по части 1 статьи 20.1 КОАП РФ ( «Мелкое хулиганство»).
Пассажирке, которая получила телесные повреждения, так была оказана медицинская помощь, передает РИА «Новости».
Ранее за оскорбление россиян предложили наказывать чиновников.
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