Россиянки устроили матерную дуэль на борту самолета

Россиянки устроили матерную дуэль на борту самолета

Фото: roger

Между двумя пассажирками рейса Москва — Минеральные Воды возник конфликт, в ходе которого они знатно друг друга обматерили.

Одна из женщин также ударила вторую по голове.

Пилоты прерывать полет не стали, однако после приземления женщин доставили в местное отделение полиции.

На них был составлены административные протоколы по части 1 статьи 20.1 КОАП РФ ( «Мелкое хулиганство»).

Пассажирке, которая получила телесные повреждения, так была оказана медицинская помощь, передает РИА «Новости».

Ранее за оскорбление россиян предложили наказывать чиновников.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Loading...
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!