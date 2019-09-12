Чиновников предложили наказывать за оскорбление россиян
В Госдуму внесен законопроект, запрещающий чиновникам и должностным лицам оскорблять россиян. Соответствующий текст документа опубликован на сайте нижней палаты.
Автором инициативы выступил депутат Госдумы от фракции ЛДПР Александр Старовойтов. Он предложил ввести наказания в зависимости от тяжести преступления.
За оскорбления различной формы он предлагает штрафовать виновных на сумму от 500 тысяч до трех миллионов рублей и выполнением принудительных работ.
При этом, если чиновник или должностное лицо будет угрожать применить или применять насилие, злоумышленника Старовойтов предлагает лишать свободы на срок от 3 до 5 лет.
Помимо устных высказываний, законопроект предполагает ответственность за оскорбительные публикации в социальных сетях.
Напомним, с 29 марта текущего года в России действуют законы об оскорблении власти и распространении фейковых новостей. Максимальный штраф за неуважение к власти составляет 300 тысяч рублей. Опрос «Левада-центра» показал, что 64% россиян считают, что закон был принят с целью не допускать критики власти.
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