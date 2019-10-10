Две россиянки убили насильника и предстанут перед судом

Две жительницы Дагестана убили мужчину, изнасиловавшего одну из них. За это они предстанут перед судом.

По данным следствия, 12 января 2019 года 25-летний местный житель арендовал квартиру в одном из высокоэтажных домов города Махачкала. Затем пригласил туда свою бывшую сожительницу и против ее воли вступил с ней в половую связь. Затем мужчина потребовал от нее оформить кредит в банке и отдать ему деньги.

Подвергшаяся сексуальному насилию женщина попросила помощи у своей родственницы и вместе с ней она задушила мужчину, пока тот спал, проводом от зарядного устройства для мобильного телефона, пишет «Лента.ру».

Женщин обвиняют в причинении смерти человеку, заведомо находящемуся в беспомощном состоянии, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Ранее произошло еще одно громкое убийство. Крестина, Ангелина и Мария Хачатурян обвиняются в убийстве отца летом 2018 года. Они признавались, что пошли на преступление из-за жестокого отношения к ним со стороны родственника. Он много лет бил их, насиловал и унижал.

41% российских мужчин и женщин считают оправданным поступок сестёр Хачатурян, которых обвиняют в убийстве своего отца.