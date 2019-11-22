Россиянка установила новый мировой рекорд в фигурном катании
Фигуристка из России Алена Косторная победила в короткой программе на Гран-при в Японии. Она установила новый мировой рекорд, набрав 85,04 балла.
Косторная побила рекорд японки Рики Кихиры, которая в апреле 2019 года на командном чемпионате набрала 83,97 балла. На Гран-при в Японии она получила 79,89 балла.
Третье место досталось американке Карен Чен, передает ФБА «Экономика сегодня». Ее результат - 67,21 балла.
Олимпийская чемпионка Алина Загитова набрала 66,84 балла, став четвертой.
Ранее Загитова выступила против занятия детей 2-3-х лет в секциях по фигурному катанию.
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