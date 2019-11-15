Загитова против фигурного катания для маленьких детей

Российская Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступила против занятия детей в возрасте двух–трех лет в секция по фигурному катанию.

«Мне всегда хочется сказать их родителям: «Не надо! Ещё слишком рано», — заявила спортсменка.

Загитова выразила признательность своим родителям за то, что они отдали ее в спортивную секцию на несколько лет позже, сообщают «Известия».

Как сообщалось ранее, российская фигуристка Алина Загитова стала победительницей в номинации «Спортсменка года» издания Glamour.

По словам спортсменки, это для нее большая честь. «Хочу сказать огромное спасибо журналу Glamour, всем тем, кто за меня голосовал, и, конечно же, моей команде. Без них у меня ничего не получилось бы», — сказала фигуристка.

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