Россиянка попала в список самых заметных новых миллиардеров

Российский бизнесмен Татьяна Бакальчук попала в список самых заметных новых миллиардеров 2019 года, который опубликовал американский журнал Forbes. Всего в этом рейтинге десять фамилий.

При этом Бакальчук стала второй после Елены Батуриной женщиной в России, чье состояние достигло миллиарда долларов.

Бакальчук — основательница интернет-магазина Wildberries. Площадка работает в России и ещё четырех странах СНГ и предлагает одежду, обувь, электронику и другие товары.

Forbes отметило успешность созданной россиянкой компании, специализирующейся на электронной торговле. По данным журнала, в 2018 году выручка Wildberries составила около $1,9 млрд.

Самыми заметными миллиардерами стали ещё две женщины — с состоянием $1,2 млрд основательница Kylie Cosmetics Кайли Дженнер и бывшая жена основателя Amazon Маккензи Безос ($34,5 млрд), пишет «Лента.Ру».

Ранее журнал Forbes составил рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира в уходящем году. Как и в прошлом году его возглавила канцлер Германии Ангела Меркель.

Читайте нас в мобильном приложении